Mercedes-Benz составила ТОП-5 своих самых роскошных авто

Пятую позицию занял лимузин Mercedes 540 K (1935-1940 годов выпуска). Версия с 8-цилиндровым 5,4-литровым силовым агрегатом на 115 лошадиных сил позиционировалась как автомобиль для знаменитостей. На четвёртом месте оказалась версия внедорожника Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, дебютировавшая в Женеве весной прошлого года. Авто с 6-литровым V12 AMG на 630 лошадей в количестве 99 экземпляров. Третье место занял Mercedes-Benz 600 (1963 – 1981 модельных годов). На второй позиции оказался Mercedes-Maybach S650 Cabriolet, который представили осенью 2016 года в Лос-Анджелесе. Кабриолет имеет оптику, украшенную кристаллами Swarovski.ТОП возглавил эксклюзивный спорткар версии Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut. Данное транспортное средство выпустили в пятидесятые годы двадцатого столетия в двух экземплярах.