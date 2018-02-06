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Сергей Зверев неожиданно вспомнил, что забыл свою корону в багажнике
«Излучающий секс» Сергей Зверев опубликовал в Instagram видеоролик, в котором сидит под снегом на московской скамейке и рассказывает о красоте русской зимы. В комментариях к посту он вспоминает, что забыл в багажнике свою корону.

Сергей Зверев неожиданно вспомнил, что забыл свою корону в багажнике


Эпатажный шоумен Сергей Зверев поделился в личном аккаунте Instagram видео, в котором на лавочке в огромной шубе не перестает восхищаться красотой зимы в Москве. Он говорит, что это его любимое время года. Он называет снежную метель, которая его окружает, «красотой неземной» и говорит, что такого нигде в мире больше нет.

На вопрос «Где корона?» король гламура возмущенно рассказывает, что когда надевает ее, все удивляются, зачем она ему, а когда не надевает, то спрашивают где она.

Под видео Зверев написал: «Сижу весь из себя, излучаю секс… Вспомнил, что корона в багажнике... Как мне лучше - в короне или без короны???»

В комментариях поклонники сравнивают Сергей с медвежонком, чебурашкой, снежным человеком, оценивая его шикарную шубу.

Фанаты шутят, что их любимый образ Зверева – «в трусах и короне». А некоторые советуют ему ходить в такую погоду не в короне, а на лыжах.

Сергей Зверев неожиданно вспомнил, что забыл свою корону в багажнике


Многие пишут, что в капюшоне ему гораздо лучше, чем в короне, хотя «подлецу все к лицу».

Одни советуют «королю» прекратить «строить из себя идиота», а другие – всегда оставаться «таким же позитивным и жизнерадостным».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 16:44
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