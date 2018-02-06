Сергей Зверев неожиданно вспомнил, что забыл свою корону в багажнике

Эпатажный шоумен Сергей Зверев поделился в личном аккаунте Instagram видео, в котором на лавочке в огромной шубе не перестает восхищаться красотой зимы в Москве. Он говорит, что это его любимое время года. Он называет снежную метель, которая его окружает, «красотой неземной» и говорит, что такого нигде в мире больше нет.На вопрос «Где корона?» король гламура возмущенно рассказывает, что когда надевает ее, все удивляются, зачем она ему, а когда не надевает, то спрашивают где она.Под видео Зверев написал: «Сижу весь из себя, излучаю секс… Вспомнил, что корона в багажнике... Как мне лучше - в короне или без короны???»В комментариях поклонники сравнивают Сергей с медвежонком, чебурашкой, снежным человеком, оценивая его шикарную шубу.Фанаты шутят, что их любимый образ Зверева – «в трусах и короне». А некоторые советуют ему ходить в такую погоду не в короне, а на лыжах.Многие пишут, что в капюшоне ему гораздо лучше, чем в короне, хотя «подлецу все к лицу».Одни советуют «королю» прекратить «строить из себя идиота», а другие – всегда оставаться «таким же позитивным и жизнерадостным».