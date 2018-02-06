Кроссовер Ford Edge получил роскошную версию Titanium Elite

Обновлённый Ford Edge был представлен в этом году на автосалоне в Детройте. Накануне стало известно, что компания Ford на предстоящем автосалоне в Чикаго представит роскошную версию кроссовера Titanium Elite. Автомобиль комплектуется турбированным мотором производительностью 250 лошадиных сил.От стандартной версии Ford Edge Titanium Elite 2019 года отличается компактным спойлером сзади, пересмотренными боковыми порогами и алюминиевыми дисками уникального дизайна. По словам разработчиков, новая модификация кроссовера привлечёт внимание поклонников премиальных автомобилей из SUV-сегмента.Отмечается, что в настоящее время европейские и американские клиенты отдают предпочтение кроссоверам Ford Edge в «топовых» комплектациях, поэтому производители и рассчитывают на то, что новая модификация сможет завоевать на рынке популярность.