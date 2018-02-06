Кроссовер Ford Edge получил роскошную версию Titanium Elite
Представители компании Ford продемонстрировали новый кроссовер Ford Edge в максимальной комплектации Titanium Elite. Новая версия кроссовера получила пакет дополнений в экстерьере и интерьере.
Обновлённый Ford Edge был представлен в этом году на автосалоне в Детройте. Накануне стало известно, что компания Ford на предстоящем автосалоне в Чикаго представит роскошную версию кроссовера Titanium Elite. Автомобиль комплектуется турбированным мотором производительностью 250 лошадиных сил.
От стандартной версии Ford Edge Titanium Elite 2019 года отличается компактным спойлером сзади, пересмотренными боковыми порогами и алюминиевыми дисками уникального дизайна. По словам разработчиков, новая модификация кроссовера привлечёт внимание поклонников премиальных автомобилей из SUV-сегмента.
Отмечается, что в настоящее время европейские и американские клиенты отдают предпочтение кроссоверам Ford Edge в «топовых» комплектациях, поэтому производители и рассчитывают на то, что новая модификация сможет завоевать на рынке популярность.
Обновлённый Ford Edge был представлен в этом году на автосалоне в Детройте. Накануне стало известно, что компания Ford на предстоящем автосалоне в Чикаго представит роскошную версию кроссовера Titanium Elite. Автомобиль комплектуется турбированным мотором производительностью 250 лошадиных сил.
От стандартной версии Ford Edge Titanium Elite 2019 года отличается компактным спойлером сзади, пересмотренными боковыми порогами и алюминиевыми дисками уникального дизайна. По словам разработчиков, новая модификация кроссовера привлечёт внимание поклонников премиальных автомобилей из SUV-сегмента.
Отмечается, что в настоящее время европейские и американские клиенты отдают предпочтение кроссоверам Ford Edge в «топовых» комплектациях, поэтому производители и рассчитывают на то, что новая модификация сможет завоевать на рынке популярность.
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Добавил: Алина Вчера, 22:30