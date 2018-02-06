Дочь Ким Кардашьян решила покататься на коньках в шубе, кедах и голыми ногами

Ким Кардашьян множество раз смущала публику своими нарядами, а особенно тогда, когда под прозрачными платьями не было нижнего белья. Судя по всему, ее старшая дочь Норт также растет модницей. Прозрачные наряды ребенок еще не надевает, но стилем, когда неуместно, зато очень дорого уже пользуется.На днях журналисты сфотографировали часть знаменитой семьи. Старшая сестра Ким отправилась с дочкой Пенелопой на каток, а за компанию взяла и дочку своей сестры – племянницу Норт. Все это происходило в Нью-Йорке там, где зима другая: обычно идет дождь, и деревья наполовину зеленые стоят.Кортни надела короткую куртку с мехом и клетчатые штаны, которые больше подходят для делового стиля, а не для катания на коньках. Ее дочь была в джинсах, футболке и меховой шубе. А вот Норт была одета в мохнатую укороченную шубу, черное платье выше колен, носки и кеды.На катке Норт каталась, взявшись за руки с няней и телохранителем. Они изо всех сил подстраховывали ребенка, но в какой-то момент они не удержали ее, Норт упала и разбила коленку.