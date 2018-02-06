СМИ: В Пхенчхане распространяется опасная инфекция из-за заражения питьевой воды
СМИ сообщили, что в Пхенчхане распространяется опасная инфекция из-за заражения питьевой воды. Сейчас уже 1000 людей были госпитализированы с рвотой, диареей и лихорадкой.
Врачи отметили, что виновником недуга стал ноновирус, а пока 12000 сотрудников охраны были вынуждены отказаться от работы и вместо них в молодежный центр прибыли 900 военных. Люди не проживали в Олимпийской деревне, но после случившегося ЧП служба безопасности занимается расследованием данной ситуации.
Российские саночники уже заселились в номера, после чего атлет Семен Павличенко показал подписчикам ролик, в котором видны дома с квартирами, оцененными в 12 млн руб. Они уже проданы несмотря на плохое качество ремонта, а в их комнатах вся техника запечатана, чтобы постояльцы ничего не сломали, но условия нормальные и особых жалоб нет.
Врачи отметили, что виновником недуга стал ноновирус, а пока 12000 сотрудников охраны были вынуждены отказаться от работы и вместо них в молодежный центр прибыли 900 военных. Люди не проживали в Олимпийской деревне, но после случившегося ЧП служба безопасности занимается расследованием данной ситуации.
Российские саночники уже заселились в номера, после чего атлет Семен Павличенко показал подписчикам ролик, в котором видны дома с квартирами, оцененными в 12 млн руб. Они уже проданы несмотря на плохое качество ремонта, а в их комнатах вся техника запечатана, чтобы постояльцы ничего не сломали, но условия нормальные и особых жалоб нет.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50