Китайские ученые изучили древних хвостатых пауков возрастом 100 миллионов лет

Две команды ученых из Китая начали исследовать пауков с длинным хвостом, которые были найдены в янтаре, их возраст превышает 100 миллионов лет. Особей найденного паука назвали chimerarachne, известно, что этот вид заполнил пробел в эволюционной цепочке развития пауков.Найденный вид является самым примитивных их всех известных на сегодняшний день пауков. Кроме того, он принадлежит к группе вымерших животных, которые считаются самыми близкими прародителями современных пауков.Подробнее об этом исследовании написали ученые из Нанкинского Университета геологии (Китай) в журнале Nature Ecology and Evolution. Ученые из Китая, Австралии и Канады заметили, что Мьянма стала одним из самых богатых мест на палеонтологические находки за последнее время. Благодаря обнаруженным видам животных в янтаре, были перевернуты представления ученых о животных многих видов.