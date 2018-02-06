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Volkswagen поднял в РФ цены на седан Polo и пикап Amarok
На российском автомобильном рынке увеличились расценки на 2 модели, производимые автоконцерном Volkswagen из Германии.

Volkswagen поднял в РФ цены на седан Polo и пикап Amarok

Руководство Volkswagen изменили цены на бюджетную версию седана Volkswagen Polo, а также пикапа Volkswagen Amarok. Согласно отчёту, который распространили в сети штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ» в рамках мониторинга цен, базовое исполнение седана с начала этого года не изменилось в цене. При этом Volkswagen Polo Trendline, оснащаемый 1,6-литровым двигателем на 110 л.с, МКПП, расценивается в 664 000 рублей (плюс 15 000 рублей). Такая же версия, однако, оснащенная двигателем на 110 л.с., получила расценку в 709 900 руб. За версию Volkswagen Polo Highline нужно заплатить 849 900 рублей. Volkswagen Polo GT расценивается в 919 900 руб.

Увеличились цены на пикап версии Volkswagen Amarok – 63 000 - 76 000 руб. За базовую версию модели покупателям придется заплатить 2 167 000 российских рублей.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
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