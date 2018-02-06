Полина Гагарина разочаровала поклонников своим танцем

Исполнительница отметила, что эти события были до начала концерта, после чего начала ритмично двигаться и трясти отдельными частями тела. Однако подписчики сразу отметили, что похудевшая Полина Гагарина вообще не смотрится во время исполнения композиции, после чего посоветовали ей срочно поправиться.Недоброжелатели сразу назвали фигуру звезды плоской, после чего упомянули о гибкости, которую не обнаружили в танце. Фанаты решили поддержать своего кумира и написали позитивные сообщения, поблагодарив артистку за позитивное видео, а дальше назвали ее самой изящной красавицей на фоне коллег.