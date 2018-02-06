Роза Сябитова отменила свадьбу из-за брачного договора

Возлюбленные познакомились два года назад на Кипре. Сначала пара просто дружила. Сябитова решила найти себе супруга в программе «Давай поженимся». Одним из пожеланий Розы было то, чтобы кандидат в мужья помог ей по дому. Этот выпуск шоу увидел её нынешний мужчина, который спустя время сделал теледиве предложение. Сначала ведущая согласилась, однако через время поняла, что она сделала поспешное решение.По её словам, влюбленные посоветовались и приняли решение, что пока расписываться не будут, так как надо нанять юриста, который поможет заключить брачный контракт. Однако телесваха поведала, что на свадьбу своей дочери потратила много денег и до сих пор есть дыры в её бюджете. Поэтому пара пока практикует гостевой брак.