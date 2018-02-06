Хэтчбек KIA Ceed нового поколения представят в Женеве

Дизайн хэтчбека KIA Ceed разрабатывали те же специалисты, которые создавали экстерьер для KIA Stinger, поэтому автомобили выполнены в выразительном спортивном стиле. Кроме того новый KIA Ceed получил улучшенные ходовые качества и более острое рулевое управление.Инсайдеры сообщили, что в моторную гамму автомобиля входит турбодвигатель объёмом 1,0 литр мощностью 120 лошадиных сил, 1,4-литровый агрегат производительностью 140 «лошадей», а также два дизельных агрегата, генерирующие 110 и 136 «скакунов».В Женеве помимо презентации нового хэтчбека KIA Ceed, южнокорейские разработчики планируют представить практичную и стильную модификацию в кузове Shooting Brake.