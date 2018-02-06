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Хэтчбек KIA Ceed нового поколения представят в Женеве
Компания KIA обнародовала первые рендеры хэтчбека KIA Ceed нового поколения. Официальный дебют нового автомобиля состоится в марте этого года на автосалоне в Женеве, над дизайном новинки работали специалисты европейского офиса KIA.

Хэтчбек KIA Ceed нового поколения представят в Женеве


Дизайн хэтчбека KIA Ceed разрабатывали те же специалисты, которые создавали экстерьер для KIA Stinger, поэтому автомобили выполнены в выразительном спортивном стиле. Кроме того новый KIA Ceed получил улучшенные ходовые качества и более острое рулевое управление.

Инсайдеры сообщили, что в моторную гамму автомобиля входит турбодвигатель объёмом 1,0 литр мощностью 120 лошадиных сил, 1,4-литровый агрегат производительностью 140 «лошадей», а также два дизельных агрегата, генерирующие 110 и 136 «скакунов».

В Женеве помимо презентации нового хэтчбека KIA Ceed, южнокорейские разработчики планируют представить практичную и стильную модификацию в кузове Shooting Brake.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:20
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