Анна Семенович поделилась фотоснимком в белом халате, который сделала в отеле

Исполнительница поделилась с пользователями снимком из отеля, на котором она красовалась перед объективом фотокамеры в белоснежном халате, оголив свои стройные ножки. Этот снимок был сделан в петербуржском отеле и, судя по картинке, певица скорей всего завтракает.На девушке был надет белый халат, в руках она держала чашечку кофе, а на столе стояли различные угощения. А в описании этого фото, артистка написала о том, что любит такие дни, когда все можно делать без спешки и размеренно, когда можно понаблюдать за кем-то из окна, когда можно спокойно подумать о чем-то своем и просто расслабиться.Кроме этого, девушке очень понравился Петербург, здесь более спокойный уклад жизни, в отличие от Москвы. В отеле к Семенович отнеслись приветливо и встретили радушно, поэтому этот визит оставил только хорошие впечатления.Поклонники отметили, что белый цвет очень ей подходит, а на снимке она выглядит изящно и как всегда прекрасно. Публикация вмиг разлетелась по интернету и насобирала больше 27 тысяч лайков.