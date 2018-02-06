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Анна Семенович поделилась фотоснимком в белом халате, который сделала в отеле
Анна Семенович выложила на своей личной страничке в интернете новый фотоснимок, на котором позировала в белом халате, оголив свои ноги.

Анна Семенович поделилась фотоснимком в белом халате, который сделала в отеле


Исполнительница поделилась с пользователями снимком из отеля, на котором она красовалась перед объективом фотокамеры в белоснежном халате, оголив свои стройные ножки. Этот снимок был сделан в петербуржском отеле и, судя по картинке, певица скорей всего завтракает.

На девушке был надет белый халат, в руках она держала чашечку кофе, а на столе стояли различные угощения. А в описании этого фото, артистка написала о том, что любит такие дни, когда все можно делать без спешки и размеренно, когда можно понаблюдать за кем-то из окна, когда можно спокойно подумать о чем-то своем и просто расслабиться.

Кроме этого, девушке очень понравился Петербург, здесь более спокойный уклад жизни, в отличие от Москвы. В отеле к Семенович отнеслись приветливо и встретили радушно, поэтому этот визит оставил только хорошие впечатления.

Поклонники отметили, что белый цвет очень ей подходит, а на снимке она выглядит изящно и как всегда прекрасно. Публикация вмиг разлетелась по интернету и насобирала больше 27 тысяч лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 15:47
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