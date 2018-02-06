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Ученые: Озоновый слой над большими городами разрушается
Опираясь на спутниковые наблюдения, ученые пришли к выводу, что озоновый слой продолжает разрушаться, особенно над плотно населенными территориями. Главной причиной разрушения считается резкое изменение климата, а также использование популярных компонентов бытовой химии.

Международная группа исследователей считает, что, несмотря на запрет разрушающих озоновый слой веществ разрушение над густо населенными районами не уменьшаются. Точно определить причину пока невозможно, но у ученых есть некоторые предположения.
Ученые: Озоновый слой над большими городами разрушается

За последние несколько лет специалисты говорят лишь про оптимистические новости, касающиеся озонового слоя. Одной из таких новостей является сокращение большой озоновой дыры над Антарктидой, предполагается, что через 50 лет она исчезнет вовсе. Но, в некоторых районах ситуация может оказаться более критической.

В новой работе исследователи со всего мира решили сопоставить данные о спутниковых наблюдениях с 1990 года. В результате оказалось, что каждый год концентрация озона в средний широтах становится больше, но только в верхнем слое стратосферы, а в нижнем слое продолжает сокращаться.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:10
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