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Представлен новый универсал Volkswagen Golf 110TSI 2018 года
Компания Volkswagen продемонстрировала новый универсал Golf 110TSI 2018 года. У нового автомобиля Volkswagen Golf 110TSI улучшена силовая установка, появилось качественное силовое оснащение и стильный дизайн.

Представлен новый универсал Volkswagen Golf 110TSI 2018 года


Дизайн универсала Volkswagen Golf 110TSI имеет общие черты с моделью Tiguan последнего поколения. Новинка стала компактнее своего предшественника, габариты универсала составляю 4600/1800/1500 мм, однако салон у автомобиля довольно просторный. На рынке Volkswagen Golf 110TSI составит конкуренцию Peugeot 308, Renault Megane GT и Subaru Levorg.

В оснащение универсала входит бесключевой запуск двигателя, двухзонный климат-контроль, система ограничения скорости, теплоизоляционные тонированные стёкла, круиз-контроль, камера заднего вида, графический дисплей, датчики парковки и другие функции.

Под капотом Volkswagen Golf 110TSI установлен 4-цилиндровый бензиновый турбированный агрегат, функционирующий на пару с автоматической трансмиссией DSG. Стоимость универсала стартует от 36 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:00
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