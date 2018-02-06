Представлен новый универсал Volkswagen Golf 110TSI 2018 года

Дизайн универсала Volkswagen Golf 110TSI имеет общие черты с моделью Tiguan последнего поколения. Новинка стала компактнее своего предшественника, габариты универсала составляю 4600/1800/1500 мм, однако салон у автомобиля довольно просторный. На рынке Volkswagen Golf 110TSI составит конкуренцию Peugeot 308, Renault Megane GT и Subaru Levorg.В оснащение универсала входит бесключевой запуск двигателя, двухзонный климат-контроль, система ограничения скорости, теплоизоляционные тонированные стёкла, круиз-контроль, камера заднего вида, графический дисплей, датчики парковки и другие функции.Под капотом Volkswagen Golf 110TSI установлен 4-цилиндровый бензиновый турбированный агрегат, функционирующий на пару с автоматической трансмиссией DSG. Стоимость универсала стартует от 36 000 долларов.