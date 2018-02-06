Екатерина Волкова с трудом вернулась с гастролей из-за плохой погоды

Звезда отметила, что самолет не смог приземлиться в нужном месте и был вынужден совершить посадку в другом аэропорту. Вместо заслуженного выходного дня ей пришлось выдержать все пробки на дорогах, чтобы забрать свою машину, находящуюся на стоянке. Екатерина Волкова шутливо заметила, что московская погода испытывает людей на прочность, но она счастлива, что добралась домой без проблем со здоровьем.Также артистка порекомендовала подписчикам не выходить лишний раз на улицы, после чего они поблагодарили ее за совет. Многие люди были рады, что их кумиру удалось попасть в столицу, потому что многие пассажиры оказались в ужасной ситуации, благодаря капризам природы. Они надеяться на улучшение погоды и с нетерпением ждут выступлений знаменитости.