АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Екатерина Волкова с трудом вернулась с гастролей из-за плохой погоды
Актриса побывала на гастролях в другом городе, но с трудом вернулась домой из-за плохой погоды. Екатерина Волкова рассказала поклонникам о своих приключениях, опубликовав пост в Instagram.

Звезда отметила, что самолет не смог приземлиться в нужном месте и был вынужден совершить посадку в другом аэропорту. Вместо заслуженного выходного дня ей пришлось выдержать все пробки на дорогах, чтобы забрать свою машину, находящуюся на стоянке. Екатерина Волкова шутливо заметила, что московская погода испытывает людей на прочность, но она счастлива, что добралась домой без проблем со здоровьем.

Екатерина Волкова с трудом вернулась с гастролей из-за плохой погоды


Также артистка порекомендовала подписчикам не выходить лишний раз на улицы, после чего они поблагодарили ее за совет. Многие люди были рады, что их кумиру удалось попасть в столицу, потому что многие пассажиры оказались в ужасной ситуации, благодаря капризам природы. Они надеяться на улучшение погоды и с нетерпением ждут выступлений знаменитости.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянка полетит на Марс в один конец
Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость
На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса
Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение
Rolls-Royce начнет производить «умные»
Просмотреть все новости