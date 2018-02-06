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Немка поработала с беженцами и предрекла Германии крах
Немка поработала с беженцами и предрекла Германии скорый крах.
Немка поработала с беженцами и предрекла Германии крах

Соучредитель ассоциации по работе с беженцами в Германии Ребекка Зоммер поделилась своими не соображениями после ряда проведенных интервью.

Беседуя с выходцами из мусульманских стран, Зоммер пришла к выводу, что не так много осталось ждать до полной победы культуры исламистов в Германии, после чего всем немцам суждено будет выехать за пределы страны. По ее мнению, немцы сами станут беженцами, выезжая в соседние Польшу и Венгрию.

Напомним, именно названые страны не приняли предложения Евросоюза о лояльном законодательстве для мигрантов, потому именно поляки и венгры могут в ближайшем будущем стать оплотом Европы.

Основатель одной из организаций помощи беженцам крайне разочарована и не видит для интеграции в Европу ни возможностей, ни желания со стороны мусульман-беженцев.
Политика / Главные новости
Добавил: tidings Вчера, 19:50
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