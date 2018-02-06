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Александр Ревва порадовал поклонников танцем своей наследницы Алисы в машине
Поклонники шоумена всегда восхищаются талантами его детей. Сейчас Александр Ревва порадовал их танцем своей наследницы Алисы в машине, опубликовав ролик в Instagram.

Знаменитость часто показывает подписчикам забавные сюжеты с участием младшей дочери Амели, но сейчас он решил посвятить видео старшей сестре, которая сидит на заднем сиденье машины, после чего начинает ритмично двигаться под музыку, поразив всех своей пластикой. Фанаты сразу назвали ее умницей, которая тоже будет радовать зрителей своими выступлениями.

Александр Ревва порадовал поклонников танцем своей наследницы Алисы в машине


Некоторые лица обратили внимание, что Александр Ревва забыл о ремне безопасности. Этот нюанс заставил их посоветовать актеру, следить за такими событиями, потому что он подвергает жизни детей опасности во время поездки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
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