Александр Ревва порадовал поклонников танцем своей наследницы Алисы в машине

Знаменитость часто показывает подписчикам забавные сюжеты с участием младшей дочери Амели, но сейчас он решил посвятить видео старшей сестре, которая сидит на заднем сиденье машины, после чего начинает ритмично двигаться под музыку, поразив всех своей пластикой. Фанаты сразу назвали ее умницей, которая тоже будет радовать зрителей своими выступлениями.Некоторые лица обратили внимание, что Александр Ревва забыл о ремне безопасности. Этот нюанс заставил их посоветовать актеру, следить за такими событиями, потому что он подвергает жизни детей опасности во время поездки.