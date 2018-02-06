Поклонники Елены Ваенги восхищаются ее бабушкой, которая в 91 год чистит авто от снега

Певица Елена Ваенга опубликовала в личном аккаунте Instagram фотографию, на которой запечатлена ее бабушка Надежда Георгиевна, которая чистит автомобиль от снега. Елена подписала снимок «91 год. Чистит мотор».Фолловеры в комментариях под фото восхищаются энергичностью Надежды Георгиевны в ее возрасте, называя ее поколение сильным духовно и физически, и желают ей долгих лет жизни: «Дай Бог, чтобы и в 100 чистила)))», «Молодчинка какая», «ДОЛГИЕ ЛЕТА!!! Ну просто ВОСТОРГ!!!», «Восхищаюсь бабулей!!! До слёз...!!!»Некоторые подписчики в комментариях по-доброму завидуют Ваенге, потому что не всем в ее возрасте достается счастье оставаться внучкой: «Шедеврально быть внученькой в 40 лет!!! Великая Благость, не каждому дана!», «Завидно», «У меня давно нет бабушки...хоть Вашу обнять».Все поклонники певицы выражают ее бабушке «респект» и считают, что «наша сила в вот таких вот бабушках» и что «на них у нас все и держится».