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Поклонники Елены Ваенги восхищаются ее бабушкой, которая в 91 год чистит авто от снега
Елена Ваенга опубликовала в Instagram снимок своей бабушки, которая очищает автомобиль от снега – поклонники певицы восхищаются энергичностью женщины в ее 91 год.

Поклонники Елены Ваенги восхищаются ее бабушкой, которая в 91 год чистит авто от снега


Певица Елена Ваенга опубликовала в личном аккаунте Instagram фотографию, на которой запечатлена ее бабушка Надежда Георгиевна, которая чистит автомобиль от снега. Елена подписала снимок «91 год. Чистит мотор».

Фолловеры в комментариях под фото восхищаются энергичностью Надежды Георгиевны в ее возрасте, называя ее поколение сильным духовно и физически, и желают ей долгих лет жизни: «Дай Бог, чтобы и в 100 чистила)))», «Молодчинка какая», «ДОЛГИЕ ЛЕТА!!! Ну просто ВОСТОРГ!!!», «Восхищаюсь бабулей!!! До слёз...!!!»

Некоторые подписчики в комментариях по-доброму завидуют Ваенге, потому что не всем в ее возрасте достается счастье оставаться внучкой: «Шедеврально быть внученькой в 40 лет!!! Великая Благость, не каждому дана!», «Завидно», «У меня давно нет бабушки...хоть Вашу обнять».

Поклонники Елены Ваенги восхищаются ее бабушкой, которая в 91 год чистит авто от снега


Все поклонники певицы выражают ее бабушке «респект» и считают, что «наша сила в вот таких вот бабушках» и что «на них у нас все и держится».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 15:10
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