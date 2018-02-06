В России стартовали продажи спортивной версии Skoda Kodiaq

Внешний дизайн Kodiaq Sportline отличается боковыми защитными накладками в цвет кузова, чёрной решёткой радиатора и такого же цвета корпуса зеркал заднего вида. Спортивный дизайн подчёркивают яркие акценты в виде фирменного логотипа на передних крыльях, колёсных дисков Triglav диаметром 19 дюймов цвета антрацит, а форму заднего бампера выгодно выделяет тонкая серебристая полоса.В интерьере спортивной версии кроссовера появились накладки на педалях из нержавеющей стали, фирменный логотип Sportline и спортивные сиденья. В широкий набор дополнительных опций входят всевозможные электронные помощники для водителя.В моторную гамму автомобиля Kodiaq Sportline входят бензиновые двигатели производительностью 150 и 180 лошадиных сил и дизельный агрегат мощностью 150 «лошадей». Базовый агрегат комплектуется трансмиссией DSG-6, а остальные моторы сочетаются с DSG-7.