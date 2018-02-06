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Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница химии Рыдаева
Актриса Алика Смехова в Instagram рассказала, как ее в школе невзлюбила учительница химии Рыдаева.

Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница химии Рыдаева


Российская актриса Алика Смехова в своем аккаунте Instagram поделилась фотографией после ухода за волосами и рассказала, как не любила в школе уроки химии. Артистка сообщила, что по иронии судьбы у преподавательницы была фамилия Рыдаева и она ее невзлюбила как Смехову.

А недавно Алика сделала очередной уход за волосами и оценила таблицу Менделеева: «Теперь она со мной, вернее на мне».

Подписчики оценили юмор Смеховой и написали «А у кого не было в школе таких Рыдаевых...!», большинством признавшись, что тоже не любили химию в школе, а красота спасет мир и актриса тому подтверждение.

Фолловеры благодарят Алику за позитив и положительно оценивают ее прическу и чувство стиля.

Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница химии Рыдаева


Многих озадачил выбор леопардового принта в одежде актрисы, но все сошлись во мнении, что именно ей он подходит. А некоторые пошутили, что видимо Алика любила в школе биологию, раз «оделась в леопарда».

Пост Смеховой о Рыдаевой порадовал поклонников ироничным подходом к сложившейся школьной ситуации.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 14:54
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