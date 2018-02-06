Названа главная причина рака

В Университете Данди был проведен ряд аналитических работ по разработке новых методов профилактики и терапевтического лечения злокачественных опухолей. Эксперты установили, что с возрастом опасность возникновения онкологии становится большей из-за того, что в ДНК человека увеличивается При повторении перерождения клетки пять-шесть раз, у человека может начаться рак.Ученые подвергли анализу истории болезни двух миллионов пациентов от 18 лет до 70, по всему миру. Расчет снижения активности иммунитета показал его прямую взаимосвязь с формированием опухоли.Ранее общепринятой доминантной версией возникновения рака считалось накопление мутаций. Теперь же стало ясно, что иммунная система человека стареет из-за дисфункции тимуса, который со временем сокращается в объеме. Из-за этого производство лейкоцитов в организме так же резко сокращается. Как известно, именно лейкоциты исполняют в организме роль «антираковой полиции», выявляя и уничтожая клетки опухолей.Таким образом, именно старение иммунной системы является наиболее благоприятным условием возникновения онкологических заболеваний. Методом же борьбы с опухолями станет стимуляция тимуса.