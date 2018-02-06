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Названа главная причина рака
Учеными названа главная причина рака. Шотландские исследователи смогли ответить на вопрос, - что же является главной причиной онкозаболеваний. По их утверждению, рак вызывает старение иммунной системы.
Названа главная причина рака



В Университете Данди был проведен ряд аналитических работ по разработке новых методов профилактики и терапевтического лечения злокачественных опухолей. Эксперты установили, что с возрастом опасность возникновения онкологии становится большей из-за того, что в ДНК человека увеличивается При повторении перерождения клетки пять-шесть раз, у человека может начаться рак.
Ученые подвергли анализу истории болезни двух миллионов пациентов от 18 лет до 70, по всему миру. Расчет снижения активности иммунитета показал его прямую взаимосвязь с формированием опухоли.

Ранее общепринятой доминантной версией возникновения рака считалось накопление мутаций. Теперь же стало ясно, что иммунная система человека стареет из-за дисфункции тимуса, который со временем сокращается в объеме. Из-за этого производство лейкоцитов в организме так же резко сокращается. Как известно, именно лейкоциты исполняют в организме роль «антираковой полиции», выявляя и уничтожая клетки опухолей.

Таким образом, именно старение иммунной системы является наиболее благоприятным условием возникновения онкологических заболеваний. Методом же борьбы с опухолями станет стимуляция тимуса.
Наука
Добавил: tidings Вчера, 18:40
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