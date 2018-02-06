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Главврач лишился работы из-за использования медкарт вместо туалетной бумаги
Главврач лишился работы из-за использования медкарт пациентов вместо туалетной бумаги.
Главврач лишился работы из-за использования медкарт вместо туалетной бумаги

Главный врач в одной из районных больниц Пермского края был со скандалом уволен после неприятного инцидента. Как оказалось, в санузлах учреждения использовались документы. Медицинскими книжками пациентов больницы пермские эскулапы заменили туалетную бумагу.

Удивляет и то, каким образом о нарушении узнали «выше». Обличителем нерадивых медработников стал ни кто-нибудь, а пермский уполномоченный по правам человека Павел Миков, во время своего визита в больницу заметивший нарушение.

После проверки факта вопиющего нарушения специалистами Минздрава, было принято решение об увольнении главного врача больницы.

Делом также занялись органы прокуратуры, поскольку все данные медкарт являются служебной тайной, не подлежащей разглашению, результаты следствия станут известны позже.
Происшествия
Добавил: tidings Вчера, 18:00
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