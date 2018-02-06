Эксперты считают, что мода и ИИ не совместимы
Стартаперы, розничные торговцы и инвесторы во всю заявляют, что искусственный интеллект изменит мир моды. Они говорят о возможности ИИ обрабатывать данные об одежде и придумывать новые дизайнерские предложения. Но, когда дело доходит до фактического превращения цифровых данных в физические предметы одежды, эксперты приходят к выводу, что мода и AI не совсем совместимы.
В Сан-Франциско открылся стартап Original Stitch, который позволял пользователям онлайн создавать желаемую модель и цветовую гамму предметов одежды, но вскоре закрылся, потому как пошив одежды, созданной ИИ, не отвечал реальным замерам. Компания намерена улучшить технологию и запустить процесс создания одежды к концу этого года повторно.
ИИ чрезвычайно хорош в обработке данных 2D-формата, но применить эту информацию к 3D-миру текстильных изделий, которые могут всевозможными образами деформироваться, совсем другое дело. Именно по этой причине один из крупнейших производителей текстиля в Китае заявил в этом году, что в обозримом будущем будет продолжать полагаться на человеческие рабочие ресурсы, а не на роботов.
В Сан-Франциско открылся стартап Original Stitch, который позволял пользователям онлайн создавать желаемую модель и цветовую гамму предметов одежды, но вскоре закрылся, потому как пошив одежды, созданной ИИ, не отвечал реальным замерам. Компания намерена улучшить технологию и запустить процесс создания одежды к концу этого года повторно.
ИИ чрезвычайно хорош в обработке данных 2D-формата, но применить эту информацию к 3D-миру текстильных изделий, которые могут всевозможными образами деформироваться, совсем другое дело. Именно по этой причине один из крупнейших производителей текстиля в Китае заявил в этом году, что в обозримом будущем будет продолжать полагаться на человеческие рабочие ресурсы, а не на роботов.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 12:56