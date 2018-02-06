Елена Темникова в восторге от каникул на Мальдивах

Темникова свой зимний отпуск проводит на Мальдивах. Елена в райском уголке побывала уже десятки раз, и, как ей казалось, изучила всё, что могут предложить острова. Но на этот раз каникулы певицы ознаменовались встречей, о которой она давно мечтала. Артистка повстречала в океане черепаху.Она рассказала, что данная встреча сделала её действительно счастливой. По словам звезды, встретить черепаху - очень хороший знак. Темникова старается разнообразно проводить каждые свои каникулы на сказочных Мальдивах. Вот и в этот раз Елена пожила на нескольких островах, при этом один из которых часть заповедника Юнеско.