СМИ: Алексей Панин отрицает свое плохое поведение

Звезда перестал пользоваться популярностью у зрителей, не видящих его в новых ролях, но безумные поступки вызывают у людей интерес, благодаря СМИ. Близкое окружение Алексея Панина уже сомневается в его адекватности, потому что много раз просило отказаться от глупых выходок, порочащих его репутацию.Пока есть мнение, что артист специально провоцирует конфликты, чтобы оставаться на плаву. Если он станет обычным человеком, поклонники быстро забудут своего кумира, так что приходится постоянно поддерживать пиар любыми способами.