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СМИ: Алексей Панин отрицает свое плохое поведение
В последнее время актер снова оказался в центре внимания общества из-за скандальных гонок по столице, после чего был задержан сотрудниками органов. Журналисты выяснили, что Алексей Панин отрицает свое плохое поведение, хотя такие истории могут иметь негативные последствия для его жизни.

Звезда перестал пользоваться популярностью у зрителей, не видящих его в новых ролях, но безумные поступки вызывают у людей интерес, благодаря СМИ. Близкое окружение Алексея Панина уже сомневается в его адекватности, потому что много раз просило отказаться от глупых выходок, порочащих его репутацию.

СМИ: Алексей Панин отрицает свое плохое поведение


Пока есть мнение, что артист специально провоцирует конфликты, чтобы оставаться на плаву. Если он станет обычным человеком, поклонники быстро забудут своего кумира, так что приходится постоянно поддерживать пиар любыми способами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:00
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