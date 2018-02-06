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Анастасия Костенко похвасталась, что является хорошей хозяйкой
Анастасия Костенко уверена, что её брак с футболистом Дмитрием Тарасовым продлится до конца жизни, а её замечательные хозяйские умения должны подсобить в этом.

Ещё до свадьбы с полузащитником московского футбольного клуба "Локомотив" 23-летняя модель проявила себя как хорошая хозяйка. По её словам, все родившиеся в Ростовской области девочки - будущие хозяйки, потому как семейные ценности в этих краях ценятся превыше всего и прививаются с самых ранних лет.

Анастасия Костенко похвасталась, что является хорошей хозяйкой

Хейтеры же уверены, что Анастасия явно преувеличивает свои способности. По их мнению, в этом плане девушка едва ли лучше бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой.

Напомним, Дмитрий Тарасов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии Костенко во время новогодних каникул, которые молодые люди проводили на жарких Мальдивах. 10 января состоялась свадьба, а вскоре и венчание. Дима и Настя уверены, что никто и ничто не может им помешать прожить всю оставшуюся жизнь в браке.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:34
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