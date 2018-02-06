Анастасия Костенко похвасталась, что является хорошей хозяйкой

Ещё до свадьбы с полузащитником московского футбольного клуба "Локомотив" 23-летняя модель проявила себя как хорошая хозяйка. По её словам, все родившиеся в Ростовской области девочки - будущие хозяйки, потому как семейные ценности в этих краях ценятся превыше всего и прививаются с самых ранних лет.Хейтеры же уверены, что Анастасия явно преувеличивает свои способности. По их мнению, в этом плане девушка едва ли лучше бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой.Напомним, Дмитрий Тарасов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии Костенко во время новогодних каникул, которые молодые люди проводили на жарких Мальдивах. 10 января состоялась свадьба, а вскоре и венчание. Дима и Настя уверены, что никто и ничто не может им помешать прожить всю оставшуюся жизнь в браке.