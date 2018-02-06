АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Анастасия Волочкова поразила фанатов архивным снимком в Instagram
Анастасия Волочкова решила порадовать фанатов архивным снимком в Instagram. Они были поражены красотой юной балерины, написав много лестных комментариев.

Тогда звезда только начинала свою карьеру и позировала перед камерой вместе с педагогом Инной Борисовной Зубковской. Таким образом, Анастасия Волочкова почтила память наставницы, обучившей ее искусству балета. Подписчики сразу обратили внимание на очаровательный внешний вид артистки, после чего расстроились, что она так изменилась за прошедшее время.

Анастасия Волочкова поразила фанатов архивным снимком в Instagram


Пользователи сетей назвали балерину нежной русской красавицей, которая подавала большие надежды. Люди не понимали, зачем нужно было так испортить свою жизнь, потому что от прежней талантливой девушки сейчас вообще ничего не осталось.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянка полетит на Марс в один конец
Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость
На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса
Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение
Rolls-Royce начнет производить «умные»
Просмотреть все новости