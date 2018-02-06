Анастасия Волочкова поразила фанатов архивным снимком в Instagram

Тогда звезда только начинала свою карьеру и позировала перед камерой вместе с педагогом Инной Борисовной Зубковской. Таким образом, Анастасия Волочкова почтила память наставницы, обучившей ее искусству балета. Подписчики сразу обратили внимание на очаровательный внешний вид артистки, после чего расстроились, что она так изменилась за прошедшее время.Пользователи сетей назвали балерину нежной русской красавицей, которая подавала большие надежды. Люди не понимали, зачем нужно было так испортить свою жизнь, потому что от прежней талантливой девушки сейчас вообще ничего не осталось.