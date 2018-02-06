В Перми умер известный 36-летний шоумен

Доктора делали всё возможное, но им так и не удалось спасти молодого талантливого человека. Максим Белый на протяжении длительного времени боролся с онкологическим заболеванием. Но, к сожалению, излечиться от страшного недуга мужчине не удалось. Шоумен после окончания хореографического училища трудился в Екатеринбургском театре оперы и балета, а также параллельно сотрудничал со знаменитым ночным клубом именуемом «От заката до рассвета», в котором одновременно работал арт-директором, хореографом, ди-джеем и танцором.Через некоторое время Белый решил вернуться в Пермь, где очень быстро стал заметным лицом. Молодой человек сначала работал в одном из ночных клубов Перьми, а потом стал тамадой. У Максима остались супруга и двое детей. Шестого февраля во Дворце культуры железнодорожников можно будет попрощаться с шоуменом.