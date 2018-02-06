Богатейшие люди мира обеднели за день на 100 миллиардов долларов
Богатейшие люди планеты всего за один день обеднели на 100 миллиардов долларов.
Капиталы самых богатых людей мира сократились на огромную сумму, 114 миллиардов долларов. Такое падение рынков Америки произошло вчера, 5 февраля.
По сообщениям Bloomberg, пострадал каждый из вошедших в список самых богатых людей планеты.
Состояние первого богача планеты, Джеффа Безоса, основавшего Amazon, упало на 3,3 миллиарда долларов за сутки. Напомним, в списке самых богатых Безос ранее поднялся также из-за скачков на бирже, всего за сутки он стал богаче на шесть с половиной миллиардов.
Наибольший спад постиг основателя и главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, он за один только день потерял более пяти миллиардов, акции компании Баффета снизились на 9%.
Не на много меньшие потери понес и владелец социальной сети Facebook Inc, капиталы Цукерберга уменьшились на 3,6 миллиарда долларов. Команда Google из Ларри Пейджа и Сергея Брина стали беднее на 2,3 миллиарда.
Вчера на мировых финансовых рынках наблюдался значительный спад, индеек Доу-Джонса на фондовой бирже Нью-Йорка, самой весомой на мировом рынке, снизился на 4,6 процента.
Эксперты как раз перед таким рекордным за всю историю биржевых торгов падения Вашингтон делал смелые заявления о росте в американской экономике.
Капиталы самых богатых людей мира сократились на огромную сумму, 114 миллиардов долларов. Такое падение рынков Америки произошло вчера, 5 февраля.
По сообщениям Bloomberg, пострадал каждый из вошедших в список самых богатых людей планеты.
Состояние первого богача планеты, Джеффа Безоса, основавшего Amazon, упало на 3,3 миллиарда долларов за сутки. Напомним, в списке самых богатых Безос ранее поднялся также из-за скачков на бирже, всего за сутки он стал богаче на шесть с половиной миллиардов.
Наибольший спад постиг основателя и главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, он за один только день потерял более пяти миллиардов, акции компании Баффета снизились на 9%.
Не на много меньшие потери понес и владелец социальной сети Facebook Inc, капиталы Цукерберга уменьшились на 3,6 миллиарда долларов. Команда Google из Ларри Пейджа и Сергея Брина стали беднее на 2,3 миллиарда.
Вчера на мировых финансовых рынках наблюдался значительный спад, индеек Доу-Джонса на фондовой бирже Нью-Йорка, самой весомой на мировом рынке, снизился на 4,6 процента.
Эксперты как раз перед таким рекордным за всю историю биржевых торгов падения Вашингтон делал смелые заявления о росте в американской экономике.
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Добавил: tidings Вчера, 17:30