Богатейшие люди мира обеднели за день на 100 миллиардов долларов

Капиталы самых богатых людей мира сократились на огромную сумму, 114 миллиардов долларов. Такое падение рынков Америки произошло вчера, 5 февраля.По сообщениям Bloomberg, пострадал каждый из вошедших в список самых богатых людей планеты.Состояние первого богача планеты, Джеффа Безоса, основавшего Amazon, упало на 3,3 миллиарда долларов за сутки. Напомним, в списке самых богатых Безос ранее поднялся также из-за скачков на бирже, всего за сутки он стал богаче на шесть с половиной миллиардов.Наибольший спад постиг основателя и главу инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, он за один только день потерял более пяти миллиардов, акции компании Баффета снизились на 9%.Не на много меньшие потери понес и владелец социальной сети Facebook Inc, капиталы Цукерберга уменьшились на 3,6 миллиарда долларов. Команда Google из Ларри Пейджа и Сергея Брина стали беднее на 2,3 миллиарда.Вчера на мировых финансовых рынках наблюдался значительный спад, индеек Доу-Джонса на фондовой бирже Нью-Йорка, самой весомой на мировом рынке, снизился на 4,6 процента.Эксперты как раз перед таким рекордным за всю историю биржевых торгов падения Вашингтон делал смелые заявления о росте в американской экономике.