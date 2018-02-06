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Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото своего наследника Василия
Певица и ее избранник Виктор Рыбин стараются избегать публичности, но зрители любят их творчество и с нетерпением ждут выступления звезд. Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото своего наследника Василия, а поклонники были поражены красотой 19-летнего юноши.

Исполнительница лаконично написала под сюжетом, что он сейчас отдыхает после экзаменов, а родители сильно скучают. Подписчики не часто видят снимки Василия, а потому были в восторге от внешнего вида молодого человека, отметив, что ему можно сниматься в Голливуде.

Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото своего наследника Василия


Многие пользователи сетей назвали сына Натальи Сенчуковой греческим богом, так как были поражены его идеальным телосложением. Они шутливо написали, что артистка должна была иметь больше детей, потому что они прекрасны, как и звездная мать.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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