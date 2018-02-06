В Москве появится каршеринг с фиксированной расценками на поездку

Сервисом автоматически рассчитывается стоимость, складывающаяся из времени пребывания в пути, спроса на авто, до начала поездки. Расценка не изменится, если дорога будет занимать больше времени (от 5 руб. за минуту). При помощи фиксированного тарифа можно гибко управлять парком авто. Таким образом если человек направляется в район где спрос на авто повышен, сервис для него уменьшит стоимость аренды.Зная конечную точку поездки, автомобили будут заранее предлагаться другим пользователям. Благодаря этому уменьшиться время простоя, а также это положительно скажется на расценках.«Яндекс.Драйв» начнет свою работу с середины февраля. Однако приложение каршеринга для Android и iOS можно скачать уже сейчас. Фиксированный тариф работать будет вначале в тестовом режиме. Вследствие этого им воспользоваться смогут не все пользователи.