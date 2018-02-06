АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

В Москве появится каршеринг с фиксированной расценками на поездку
Каршеринг «Яндекс.Драйв» планирует запустить тариф с фиксированными расценками на поездку.

В Москве появится каршеринг с фиксированной расценками на поездку

Сервисом автоматически рассчитывается стоимость, складывающаяся из времени пребывания в пути, спроса на авто, до начала поездки. Расценка не изменится, если дорога будет занимать больше времени (от 5 руб. за минуту). При помощи фиксированного тарифа можно гибко управлять парком авто. Таким образом если человек направляется в район где спрос на авто повышен, сервис для него уменьшит стоимость аренды.

Зная конечную точку поездки, автомобили будут заранее предлагаться другим пользователям. Благодаря этому уменьшиться время простоя, а также это положительно скажется на расценках.

«Яндекс.Драйв» начнет свою работу с середины февраля. Однако приложение каршеринга для Android и iOS можно скачать уже сейчас. Фиксированный тариф работать будет вначале в тестовом режиме. Вследствие этого им воспользоваться смогут не все пользователи.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянка полетит на Марс в один конец
Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость
На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса
Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение
Rolls-Royce начнет производить «умные»
Просмотреть все новости