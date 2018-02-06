Выпуск программы Шепелева отменили из-за скандала

Новый выпуск телешоу «На самом деле», тема которого «Наши в Лондоне», должен был выйти на этой неделе. Для разоблачения была приглашена Маринка Смирнова, являющаяся моделью и экс-супругой олигарха Тимура Артемьева. Компромат на девушку находился у Александры Рошель. За участие в программе Маринке собирались заплатить 400 тысяч рублей, при этом даже готовы были оплатить проезд обратно в Лондон.Невзирая на такую сумму, Смирнова отказалась, так как узнала, что в этом шоу её собираются опозорить на всю Россию. Александра Рошель за свой счет приехала из Израиля, при этом за участие в шоу отказалась от оплаты. Однако из-за конфликта со Смирновой Рошель заявила, чтобы ей возместили потраченные деньги. Но этого так никто и не сделал. После этого Александра обвинила Дмитрия Шепелева, а также всех создателей программы во лжи.