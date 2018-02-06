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Евгений Плющенко провел выходные дни со старшим наследником Егором
Поклонники Евгения Плющенко часто видят снимки его сына Александра, но сейчас они были удивлены новым сюжетом, опубликованным в Instagram. На нем спортсмен показал своего старшего наследника Егора, проведя вместе с ним выходные дни.

Мальчик родился в браке с фигуристкой Марией Ермак, однако потом пара развелась после знакомства Евгения Плющенко с Яной Рудковской. Звездный отец часто общается с ребенком, живущим вместе с матерью в Петербурге, сейчас он приехал к спортсмену в гости. Знаменитость вместе с сыновьями стоит среди заснеженных деревьев, а подписчики сразу заметили сходство между близкими людьми.

Евгений Плющенко провел выходные дни со старшим наследником Егором


Многие люди впервые узнали о Егоре, после чего пожелали семье здоровья и счастья. Также они были удивлены, почему папа редко показывает им фото мальчика, уделяя много внимания его младшему брату.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:10
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