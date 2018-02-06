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Пользователь T-Mobile подал на компанию в суд за разрешение хакерам посетить его криптовалютную учетную запись
В воскресенье пользователь T-Mobile подал в суд на компанию, утверждая, что отсутствие безопасности сервиса позволило хакерам войти в его беспроводной счет прошлой осенью и украсть криптокоины стоимостью в тысячи долларов.
Пользователь T-Mobile подал на компанию в суд за разрешение хакерам посетить его криптовалютную учетную запись


Карлос Тапанг из штата Вашингтон обвиняет T-Mobile в том, что компания «ненадлежащим образом разрешила правонарушителям получить доступ к его беспроводной учетной записи 7 ноября прошлого года».

Получив контроль над номером телефона, хакеры смогли изменить пароль на одной из криптовалютных учетных записей Тапанга и украсть 1000 токенов OmiseGo (OMG) и 19,6 коинов битконнекта, как утверждает пользователь.

Хакеры обменяли коины на 2,875 биткойна и вывели их из счета, о чем рассказал мужчина. 7 ноября цена биткойна составляла 7,118,80 долларов, так что если бы хакеры обналичили деньги, они получили бы прибыль в размере 20 466,55 долларов.

В иске также перечислены несколько анонимных пользователей Интернета, которые опубликовали информацию о подобных нарушениях безопасности на собственных учетных записях T-Mobile.
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 11:48
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