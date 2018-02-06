Hyundai приступила к тесттированию новой модификации Elantra

Эксперты предполагают, что в кадр фотошпионов попала электрическая модификация Hyundai Elantra, потому как автомобиль передвигался практически бесшумно. К тому же на фотографиях у машины нет патрубков выхлопной системы и примечательные колёса, которые устанавливают на электромобилях Hyundai.Также у запечатлённого автомобиля Hyundai Elantra отличается оформлением передняя часть кузова, которая была скрыта под камуфляжное покрытие и другие задние фонари.Если новинка от Hyundai действительно является электромобилем, то она вполне может составить конкуренцию таким моделям, как новый Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt.