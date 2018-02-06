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Hyundai приступила к тесттированию новой модификации Elantra
В сеть выложили шпионские фотографии новой модификации автомобиля Hyundai Elantra. Охотники за сенсациями запечатлели новинку во время прохождения дорожных тестов в Канаде.

Hyundai приступила к тесттированию новой модификации Elantra


Эксперты предполагают, что в кадр фотошпионов попала электрическая модификация Hyundai Elantra, потому как автомобиль передвигался практически бесшумно. К тому же на фотографиях у машины нет патрубков выхлопной системы и примечательные колёса, которые устанавливают на электромобилях Hyundai.

Также у запечатлённого автомобиля Hyundai Elantra отличается оформлением передняя часть кузова, которая была скрыта под камуфляжное покрытие и другие задние фонари.

Если новинка от Hyundai действительно является электромобилем, то она вполне может составить конкуренцию таким моделям, как новый Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:50
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