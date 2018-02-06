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Горячий чай может стать причиной возникновения рака пищевода у курильщиков и любителей спиртного
Ученые после исследований выяснили, что горячий час может стать причиной возникновения рака пищевода у курильщиков и любителей спиртного. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они на протяжении многих лет наблюдали за здоровьем и привычками 456000 добровольцев в возрасте 30-79 лет, после чего отметили 1731 случай заболевания. Онкология возникала у лиц, употребляющих горячий напиток вместе с алкоголем, но также это касалось любителей табака.

Горячий чай может стать причиной возникновения рака пищевода у курильщиков и любителей спиртного


Чай с высокой температурой становится причиной термических травм внутренних органов, после чего в них начинаю развиваться патологические процессы. Потому ученые призвали людей осторожно относиться к его употреблению и не подвергать свою жизнь опасности.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:40
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