Гуманоиды начали изучать людей в США и Ирландии

Они сообщили, что НЛО был зафиксирован ночью во время полета над Оланча. Он двигался медленно, желая внимательно рассмотреть окрестности, после чего появлялся во многих уголках Калифорнии. Затем ирландцы из графства Майо были поражены яркой вспышкой, замеченной ими в небе.Там тоже возник внеземной корабль, имеющий необычную форму. После таких сведений исследователи не сомневаются, что пришельцы активно изучают землян. Они также выразили мнение о скором появлении космического существа, желающего ближе познакомиться с нашей планетой.