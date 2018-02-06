Американец подслушал разговор пришельцев возле “Зоны 51”
Исследователи получили сообщение от американца, ставшего невольным свидетелем разговора пришельцев. Это произошло возле “Зоны 51”, давно известной людям благодаря НЛО и различным аномалиям.
Мужчина проезжал на машине мимо данной территории и слушал приемник, но внезапно он сам переключился на другие частоты, после чего стали слышны настолько странные звуки, что они могли принадлежать только внеземным гостям.
Он попытался вернуть нормальную связь, но космическая трансляция продолжалась, пока гуманоиды не обменялись последними новостями. Они говорили без использования слов и волны были сложны для человеческого восприятия. Уфологи часто сталкиваются с аналогичными ситуациями, так как были случаи попыток инопланетян выйти на связь с людьми, используя приборы.
Мужчина проезжал на машине мимо данной территории и слушал приемник, но внезапно он сам переключился на другие частоты, после чего стали слышны настолько странные звуки, что они могли принадлежать только внеземным гостям.
Он попытался вернуть нормальную связь, но космическая трансляция продолжалась, пока гуманоиды не обменялись последними новостями. Они говорили без использования слов и волны были сложны для человеческого восприятия. Уфологи часто сталкиваются с аналогичными ситуациями, так как были случаи попыток инопланетян выйти на связь с людьми, используя приборы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:20