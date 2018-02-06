Американец подслушал разговор пришельцев возле “Зоны 51”

Мужчина проезжал на машине мимо данной территории и слушал приемник, но внезапно он сам переключился на другие частоты, после чего стали слышны настолько странные звуки, что они могли принадлежать только внеземным гостям.Он попытался вернуть нормальную связь, но космическая трансляция продолжалась, пока гуманоиды не обменялись последними новостями. Они говорили без использования слов и волны были сложны для человеческого восприятия. Уфологи часто сталкиваются с аналогичными ситуациями, так как были случаи попыток инопланетян выйти на связь с людьми, используя приборы.