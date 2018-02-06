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ДНК-оригами использовали ученые для изменения форм наночастиц из металла
Группой ученых успешно реализован научный проект по приданию, с помощью ДНК-оригами, определенной формы для наночастиц из металла. Молекулам удалось назначить определенную форму, что позволило им служить, как основа для слоев металлов.

Проект реализован совместными усилиями ученых США, Финляндии и Дании. Специалисты создали определенные формы ДНК-частиц и нанесли их на поверхности из кремния, после чего провели эксперименты по приданию им определенных форм. Основная цель - получить необходимые структуры на разных поверхностях, в составе нитрида, кварца и кремния. Результаты экспериментов позволили, с помощью данных шаблонов, создать маску для осажденных металлов.
ДНК-оригами использовали ученые для изменения форм наночастиц из металла


Используя появившиеся возможности, успешно создаются новые образы форм наночастиц, с использованием ДНК-оригами. Учеными получены необходимые условия для начала работ в направлении высокоточной оптики. Используя полупроводники, можно начать разработки плазменных антенн, способности которых позволяют принимать сигналы в сверх узком промежутке диапазонов.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 17:20
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