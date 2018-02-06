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В МВД назвали самые популярные способы угонов авто
Представителями Министерства внутренних дел Российской Федерации анонсированы самые популярные способы угона автомобилей в РФ.

В МВД назвали самые популярные способы угонов авто

Представителями правоохранительных органов отмечается, что самым популярным способом среди российских угонщиков является грубая физическая сила. В данном случае Злоумышленники взламывают двери либо разбивают окна. После этого они проникают в авто, заводят его при помощи специального устройства либо заранее сделанного дубликата ключа. Во втором случае угонщики крадут у автовладельца ключи, подсовывая ему похожие. При этом водитель ни о чём не подозревает, и злоумышленник свободно угоняет автомобиль.

Среди самых популярных способов угона значиться использование радиоретрансляторов. Они используются угонщиками для кражи машин со смарт-ключами. Злоумышленники после открытия, а также угона транспортного средства используют «глушилки» для скрытия местонахождения автомобиля.
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Добавил: tantan61 Вчера, 15:30
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