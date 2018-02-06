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Гэри Олдмен может лишиться “Оскара” из-за слов бывшей супруги
СМИ сообщили, что актер может лишиться “Оскара” из-за слов бывшей супруги. Донья Фиорентино негативно отзывалась о своей семейной жизни с Гэри Олдменом.

Женщина назвала эти годы самым кошмарным событием в жизни, после чего подчеркнула, что никогда больше не согласиться пережить негативные моменты снова. Звезда является номинантом за лучшую мужскую роль, а также ждет торжественное событие, где решится его судьба.

Гэри Олдмен может лишиться “Оскара” из-за слов бывшей супруги


Гэри Олдмен после женитьбы на Уме Турман смог прожить вместе с избранницей лишь два года, после чего коллеги стали обсуждать его ужасный характер. Кроме актрисы у него было пять браков, но все женщины отмечали, что знаменитость любит выпить и употребляет наркотики, а также избивает своих спутниц жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:50
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