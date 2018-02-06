Гэри Олдмен может лишиться “Оскара” из-за слов бывшей супруги

Женщина назвала эти годы самым кошмарным событием в жизни, после чего подчеркнула, что никогда больше не согласиться пережить негативные моменты снова. Звезда является номинантом за лучшую мужскую роль, а также ждет торжественное событие, где решится его судьба.Гэри Олдмен после женитьбы на Уме Турман смог прожить вместе с избранницей лишь два года, после чего коллеги стали обсуждать его ужасный характер. Кроме актрисы у него было пять браков, но все женщины отмечали, что знаменитость любит выпить и употребляет наркотики, а также избивает своих спутниц жизни.