Светлана Лобода скорректировала внешность

Теперешняя внешность Лободы имеет более естественный вид, хоть и имеются некоторые хирургические вмешательства. Певица подкорректировала нос и губы, возможно, она это сделала с помощью ринопластики. Имеются также искусственные изменения скул. Доктор отметил использование гиалуроновой кислоты. Это нужно для того, что бы подчеркнуть некоторые зоны. Выделение скул на сильно худом лице в последнее время стало модным.Врач дерматологии и косметологии отметила, что артистка хорошо следит за своей кожей. Светлана увлажняет кожу и дает ей подпитку, так как на её состояние имеют влияние многочисленные перелеты. Звезде стоило бы улучшить кожу вокруг глаз. Также специалист рекомендует подкорректировать размер губ и носослезную борозду.