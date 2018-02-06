АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Светлана Лобода скорректировала внешность
Светлана Лобода, являющаяся известной певицей, корректировала свою внешность при помощи пластической хирургии. Подробностями поделился врач косметолог-дерматолог и челюстно-лицевой хирург.

Светлана Лобода скорректировала внешность

Теперешняя внешность Лободы имеет более естественный вид, хоть и имеются некоторые хирургические вмешательства. Певица подкорректировала нос и губы, возможно, она это сделала с помощью ринопластики. Имеются также искусственные изменения скул. Доктор отметил использование гиалуроновой кислоты. Это нужно для того, что бы подчеркнуть некоторые зоны. Выделение скул на сильно худом лице в последнее время стало модным.

Врач дерматологии и косметологии отметила, что артистка хорошо следит за своей кожей. Светлана увлажняет кожу и дает ей подпитку, так как на её состояние имеют влияние многочисленные перелеты. Звезде стоило бы улучшить кожу вокруг глаз. Также специалист рекомендует подкорректировать размер губ и носослезную борозду.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянка полетит на Марс в один конец
Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость
На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса
Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение
Rolls-Royce начнет производить «умные»
Просмотреть все новости