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Рустам Солнцем уверен, что Тарасов сыграл свадьбу только для того, чтобы насолить Бузовой
Бывший участник телешоу "Дом-2" Рустам Солнцев снова уделил время на обсуждение свадьбы Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, изрядно потроллив 30-летнего спортсмена.

Как известно, полузащитник "Локомотива" уже в третий раз за последние восемь лет своей жизни женился. Его очередной избранницей стала 23-летняя модель из Ростовской области Анастасия Костенко. Чуть позже супруги ещё и обвенчались, даже не сомневаясь, что проживут в законном союзе всю жизнь.

Рустам Солнцем уверен, что Тарасов сыграл свадьбу только для того, чтобы насолить Бузовой

Рустам Солнцев, известный критик и блогер, убеждён: Тарасов организовал свадьбу исключительно для того, чтобы насолить своей бывшей жене Ольге Бузовой. Торжество получилось запоминающимся, где в качестве ведущих выступали Николай Басков и Виктория Лопырева, а также появилась на мероприятии прославленная певица Светлана Лобода.

Лишний пиар и месть бывшей второй половинке - те составляющие, по мнению Солнцева, которыми руководствовался Дмитрий, ведя под руку Анастасию Костенко к алтарю. Тем более люди, тесно общающиеся с футболистом, в один голос утверждают, что Бузова ему покоя до сих пор не даёт, поэтому он постоянно говорит о ней.

Солнцев советует Тарасову быть более умным и перестать вести себя так, поскольку всё равно никаких дивидендов с этого не поимеет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:28
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