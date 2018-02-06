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Названы цены нового Hyundai Santa Fe 2019
Представителями компании Hyundai опубликованы официальные тизерные изображения современного кроссовера Santa Fe. Новая версия получит косметические изменения, а также станет похожей на версию Kona.

Названы цены нового Hyundai Santa Fe 2019

Официальная презентация внедорожника состоится через полтора месяца. Новую генерацию покажут в марте этого года в рамках женевского автосалона. Свою новинку южнокорейские инженеры позиционируют как первое в мире авто, обладающее системой распознавания присутствия на заднем сиденье пассажиров. Она называется Rear Occupant Alert. Задачей системы является контроль за поведением пассажиров. В случае надобности открытия двери на ходу, автоматикой заблокируется замок.

Также возможно наличие опции, которая следит за поперечным движением трафика. Она совершает экстренное торможение, в случае достижения максимального уровня вероятности столкновения. Пока подробности технического характера держаться в секрете.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:50
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