Поклонники Елены Летучей обсуждают её беременность

На данном снимке Елена запечатлена сидя на стуле за камерой в чёрном деловом костюме. При этом вместо туфлей на ногах теледивы находятся тёплые тапочки. Летучая под постом написала, что она перед проверкой сбросила туфли, так как теперь ей можно быть в теплой удобной обуви, а не на каблуках. Публикация знаменитости в течение суток сумела собрать свыше 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев.Некоторые поклонники отметили, что у ведущей очень красивые ноги. Другие же предположили, что летучая беременна, так как, по их мнению, она немножко поправилась. Стоит напомнить, что в январе Елена сообщила, что из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в телепроекте Первого канала под названием «Летучий отряд».