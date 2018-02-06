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Поклонники Елены Летучей обсуждают её беременность
Елена Летучая, являющаяся известной телеведущей, часто радует своих многочисленных фанатов новыми публикациями в своём микроблоге. Однако фото, которым она поделилась на днях, особенно обрадовало подписчиков.

Поклонники Елены Летучей обсуждают её беременность

На данном снимке Елена запечатлена сидя на стуле за камерой в чёрном деловом костюме. При этом вместо туфлей на ногах теледивы находятся тёплые тапочки. Летучая под постом написала, что она перед проверкой сбросила туфли, так как теперь ей можно быть в теплой удобной обуви, а не на каблуках. Публикация знаменитости в течение суток сумела собрать свыше 16 тысяч отметок «Мне нравится» и более 60 комментариев.

Некоторые поклонники отметили, что у ведущей очень красивые ноги. Другие же предположили, что летучая беременна, так как, по их мнению, она немножко поправилась. Стоит напомнить, что в январе Елена сообщила, что из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в телепроекте Первого канала под названием «Летучий отряд».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 16:00
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