Ирина Дубцова порадовала поклонников снимком снеговика в купальнике
Певица любит публиковать в Instagram шутливые сюжеты, после чего поклонники благодарят ее за позитивное настроение. Сейчас Ирина Дубцова порадовала их снимком снеговика в купальнике.
Обильный снегопад вызвал у москвичей желание поиграть с детьми и насладиться зимними забавами. Исполнительница тоже решила создать свой шедевр, нарядив снежную бабу в пляжный наряд, после чего лаконично упомянула об отпуске на Мальдивах. Подписчики сразу оценили юмор кумира и написали много позитивных комментариев.
Они назвали Ирину Дубцову самым веселым человеком, отметив, что ее творение выглядит великолепно. Некоторые лица даже пожалели фигурку, замерзающую в таком наряде, после чего стали вспоминать суровые пляжи в это время года. Фанаты попытались узнать, кто придумал эту идею, но артистка предпочла не раскрывать интригу.
Обильный снегопад вызвал у москвичей желание поиграть с детьми и насладиться зимними забавами. Исполнительница тоже решила создать свой шедевр, нарядив снежную бабу в пляжный наряд, после чего лаконично упомянула об отпуске на Мальдивах. Подписчики сразу оценили юмор кумира и написали много позитивных комментариев.
Они назвали Ирину Дубцову самым веселым человеком, отметив, что ее творение выглядит великолепно. Некоторые лица даже пожалели фигурку, замерзающую в таком наряде, после чего стали вспоминать суровые пляжи в это время года. Фанаты попытались узнать, кто придумал эту идею, но артистка предпочла не раскрывать интригу.