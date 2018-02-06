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Ирина Дубцова порадовала поклонников снимком снеговика в купальнике
Певица любит публиковать в Instagram шутливые сюжеты, после чего поклонники благодарят ее за позитивное настроение. Сейчас Ирина Дубцова порадовала их снимком снеговика в купальнике.

Обильный снегопад вызвал у москвичей желание поиграть с детьми и насладиться зимними забавами. Исполнительница тоже решила создать свой шедевр, нарядив снежную бабу в пляжный наряд, после чего лаконично упомянула об отпуске на Мальдивах. Подписчики сразу оценили юмор кумира и написали много позитивных комментариев.

Ирина Дубцова порадовала поклонников снимком снеговика в купальнике


Они назвали Ирину Дубцову самым веселым человеком, отметив, что ее творение выглядит великолепно. Некоторые лица даже пожалели фигурку, замерзающую в таком наряде, после чего стали вспоминать суровые пляжи в это время года. Фанаты попытались узнать, кто придумал эту идею, но артистка предпочла не раскрывать интригу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:10
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