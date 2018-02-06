Замороженная гидросфера нашей планеты стала виновником отдаления Луны – Ученые
Американские ученые решили выяснить, почему Луна имеет чрезмерные выпуклости на экваторе после отдаления от нашей планеты. Оказалось, что виновником такого процесса стала замороженная гидросфера.
Данная тема неоднократно исследовалась специалистами, не знающими, какой была скорость объекта с древних времен. Сейчас спутник отдаляется от Земли на 4-сантиметровое расстояние, после чего было сделано предположение, что он сплющился благодаря силам, отвечающим за вращения и приливы.
С помощью модели ученые заметили внезапность процесса, когда небесное тело стало рассеивать энергию в ответ на события, контролируемые мировыми океанами. Тогда состояние гидросферы могло ослабить приливы, после чего произошли изменения в космосе.
Данная тема неоднократно исследовалась специалистами, не знающими, какой была скорость объекта с древних времен. Сейчас спутник отдаляется от Земли на 4-сантиметровое расстояние, после чего было сделано предположение, что он сплющился благодаря силам, отвечающим за вращения и приливы.
С помощью модели ученые заметили внезапность процесса, когда небесное тело стало рассеивать энергию в ответ на события, контролируемые мировыми океанами. Тогда состояние гидросферы могло ослабить приливы, после чего произошли изменения в космосе.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50