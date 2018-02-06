Замороженная гидросфера нашей планеты стала виновником отдаления Луны – Ученые

Данная тема неоднократно исследовалась специалистами, не знающими, какой была скорость объекта с древних времен. Сейчас спутник отдаляется от Земли на 4-сантиметровое расстояние, после чего было сделано предположение, что он сплющился благодаря силам, отвечающим за вращения и приливы.С помощью модели ученые заметили внезапность процесса, когда небесное тело стало рассеивать энергию в ответ на события, контролируемые мировыми океанами. Тогда состояние гидросферы могло ослабить приливы, после чего произошли изменения в космосе.