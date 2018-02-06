Хейтеры подвергли сомнению хвалёную работоспособность Ольги Бузовой

Хейтеры никак не могут понять, почему все так восторгаются трудолюбию Бузовой, ведь не приходится рано утро готовить завтрак всей семье, отправлять детей в школу, самой собираться на работу, откуда тащиться с огромными сумками назад. А дома всё по новой: уборка, готовка, проверка домашнего задания детей и всякие сопутствующие всему этому проблемы.Бузова же, продолжают негативно настроенные пользователи Сети, всё делает только для себя, ей не нужно заботиться и переживать о ком-либо. Что касается работоспособности, то Ольга сама признаётся, что ей безумно нравится её разнообразная деятельность, поэтому она меньше устаёт, чем те люди, которым приходится зарабатывать деньги ненавистным им трудом.Особенно активно проявила себя никому не известная, но очень дерзкая Мила Носова, прокомментировав также развод Бузовой с Дмитрием Тарасовым. Девушка не считает футболиста виноватым в расставании, ведь, по её словам, Ольга заигрывала с другими игроками "Локомотива", показывая себя с худшей стороны.