АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018

Хейтеры подвергли сомнению хвалёную работоспособность Ольги Бузовой
Телеведущая, певица, актриса театра и кино, дизайнер, танцовщица Ольга Бузова многих удивляет своей невероятной работоспособностью. Тем не менее некоторые считают, что простой люд трудится в разы упорнее, чем эпатажная звезда шоу-бизнеса.

Хейтеры никак не могут понять, почему все так восторгаются трудолюбию Бузовой, ведь не приходится рано утро готовить завтрак всей семье, отправлять детей в школу, самой собираться на работу, откуда тащиться с огромными сумками назад. А дома всё по новой: уборка, готовка, проверка домашнего задания детей и всякие сопутствующие всему этому проблемы.

Хейтеры подвергли сомнению хвалёную работоспособность Ольги Бузовой

Бузова же, продолжают негативно настроенные пользователи Сети, всё делает только для себя, ей не нужно заботиться и переживать о ком-либо. Что касается работоспособности, то Ольга сама признаётся, что ей безумно нравится её разнообразная деятельность, поэтому она меньше устаёт, чем те люди, которым приходится зарабатывать деньги ненавистным им трудом.

Особенно активно проявила себя никому не известная, но очень дерзкая Мила Носова, прокомментировав также развод Бузовой с Дмитрием Тарасовым. Девушка не считает футболиста виноватым в расставании, ведь, по её словам, Ольга заигрывала с другими игроками "Локомотива", показывая себя с худшей стороны.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смехова рассказала, как ее невзлюбила учительница
Замороженная гидросфера нашей планеты стала
Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram фото
Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не
HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и
В России можно будет купить смартфон OPPO A83 за
Просмотреть все новости