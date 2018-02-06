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Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не имеют проблем со здоровьем
Ученые давно заметили, что вороны имеют высокий интеллект и способности, не уступающие человеку. Сейчас они выяснили, что австралийские особи едят ядовитых жаб ага и не имеют проблем со здоровьем.

Порода Corvus orru отличается большим умом и водится только в этом уголке планеты. Их добыча не имеет врагов из-за сильного токсина, мгновенно парализующего жертву. Жабы не только выделяют буфотоксин, но и могут во время выстрела выбросить его на большое расстояние. Только птицы способны полакомится их вкусным мясом, соблюдая при этом большую осторожность.

Австралийские вороны едят ядовитых жаб ага и не имеют проблем со здоровьем


Сначала вороны хватаю противника за конечности или надбровные дуги, после чего начинают катать его по земле, пока содержимое не выльется наружу. Когда ага умирает, все съедобные части тела становятся деликатесом, но ядовитые железы остаются нетронутыми.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:40
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