Yota готовит к выходу бюджетный смартфон Y1

Стоит отметить, что смартфон получил 4 гигабайта ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Диагональ дисплея девайса составляет 5,7 дюйма. Сзади вместе с двойным модулем основной камеры на 16+5 Мп будет расположен дактилоскопический сканер. Что касается автономности, то за этот параметр будет отвечать аккумулятор на 4 тысячи мАч. Пока что не сообщается, какой процессор будет заложен в основу работы аппаратной системы.Помимо этого стоит выделить модемы беспроводной связи Bluetooth 4.1 LE, 4G и Wi-Fi 802.11n. В телефон Yota Y1 пользователь сможет добавить сразу две карточки SIM. Из разъемов будут доступны USB Type-C и 3,5-миллиметровый вход.Ожидается, что стоимость смартфона составит 9 990 рублей.