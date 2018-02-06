АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лощина черного бамбука: Аномальная зона стала причиной массовых болезней и исчезновения людей
EUR 70.93 USD 57.22
Курс валют на 07.02.2018

Yota готовит к выходу бюджетный смартфон Y1
Компания Yota в скором времени представит на рынке России смартфон Yota Y1. Новинка будет относиться к сегменту бюджетных мобильных устройств.

Yota готовит к выходу бюджетный смартфон Y1


Стоит отметить, что смартфон получил 4 гигабайта ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Диагональ дисплея девайса составляет 5,7 дюйма. Сзади вместе с двойным модулем основной камеры на 16+5 Мп будет расположен дактилоскопический сканер. Что касается автономности, то за этот параметр будет отвечать аккумулятор на 4 тысячи мАч. Пока что не сообщается, какой процессор будет заложен в основу работы аппаратной системы.

Помимо этого стоит выделить модемы беспроводной связи Bluetooth 4.1 LE, 4G и Wi-Fi 802.11n. В телефон Yota Y1 пользователь сможет добавить сразу две карточки SIM. Из разъемов будут доступны USB Type-C и 3,5-миллиметровый вход.

Ожидается, что стоимость смартфона составит 9 990 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 15:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянка полетит на Марс в один конец
Москва: Впервые за 3 года подорожала стоимость
На Ленинградской АЭС-2 заработала реакторная
Ракета Falcon Heavy успешно стартовала с мыса
Ученые: Ибупрофен негативно влияет на продолжение
Rolls-Royce начнет производить «умные»
Просмотреть все новости