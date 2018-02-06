HTC готовит смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и процессором MediaTek

Так стоит отметить, что смартфон должен получить 5,5-дюймовый дисплей с разрешением изображения стандарта HD+. В аппаратной основе может оказаться процессор компании MediaTek. Модуль основной камеры предоставит пользователю 13 Мп, а фронтальная камера будет обладать разрешением в 5 Мп.Объем оперативной памяти составит 2 гигабайта, а на встроенном носителе окажется 16 Гб свободного пространства. Также появится аккумуляторная батарея с емкостью в 2,73 тысячи мАч. Что касается программной платформы, то в качестве операционной системы будет работать Android 8.0 Oreo.